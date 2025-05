Mosca è disponibile a lavorare con l'Ucraina su un memorandum per un possibile accordo di pace, ma le cause profonde della crisi ucraina "devono essere eliminate". Questo il messaggio che il presidente russo, Vladimir Putin, consegna ai giornalisti dopo l'attesa telefonata con il presidente americano, Donald Trump. Due ore di colloquio "franco, utile e costruttivo". Sembra dunque che Mosca non sia disposta a muoversi dalle sue posizioni

Il telefono rosso è tornato a squillare, per la quarta volta dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Dalle 16 (ora italiana) il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sono stati impegnati in un’attesissima telefonata su temi importanti ed eterogenei, primo fra tutti la soluzione del conflitto in Ucraina.

«Ci rendiamo conto che siamo ad un impasse, e credo che il Presidente Trump chiederà al presidente Putin 'sei serio?', perché le proposte Usa lo sono sempre state», ha detto JD Vance ai giornalisti prima del decollo da Roma, aggiungendo che se la Russia «non è disposta al dialogo» allora «alla fine, gli Stati Uniti dovranno dire che questa non è la nostra guerra».

Come comunicato dal portavoce di Putin, Dmitri Peskov, saranno necessari negoziati «minuziosi e forse a lungo termine», in quanto sarà essenziale discutere «un gran numero di sfumature». Peskov ha poi reso noto che, nonostante la collaborazione tra le due amministrazioni instauratasi nelle ultime settimane, grazie a cui si è arrivati alla telefonata, e anche se «Mosca apprezza molto gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti», un incontro tra Putin e Trump «non è in preparazione in questo momento».

Per quanto un summit tra i due non sembri essere all’orizzonte, «Donald Trump è sicuramente aperto ad un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin», come dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha rimarcato come «l'obiettivo del presidente è un cessate il fuoco subito».

Un obiettivo condiviso dai Volenterosi e dall’Italia. Alla vigilia della conversazione tra Trump e Putin, i leader dei paesi volenterosi, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il primo ministro britannico, Keir Starmer, insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno telefonato al presidente Usa, secondo quanto riportato da una nota di Downing Street, sede del governo britannico.

I capi di Stato e governo hanno reiterato la necessità di un cessate il fuoco senza precondizioni, legando l’eventuale diniego alla proposta di tregua da parte di Putin al ricorso a nuove pesanti sanzioni nei confronti della Federazione Russa. Opzione che gli Stati Uniti tengono sul tavolo, come dichiarato da Leavitt, poco prima che la telefonata tra i due presidenti avesse inizio.

Meloni, che domenica è stata impegnata in un trilaterale con il vicepresidente Usa, JD Vance, e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha ribadito il sostegno dell’Italia all’operato del presidente Trump per una pace giusta e duratura in Ucraina. Avrebbe dovuto chiamarlo una volta riagganciata la cornetta del telefono rosso, fonti della Cnn hanno però dato la notizia che Trump ha chiamto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima di sentire il suo omologo russo. I due dovrebbero risentirsi al termine della chiamata di Trump con Putin.

Zelensky, a seguito delle consultazioni diplomatiche di Istanbul, ha espresso soddisfazione per l’accordo sullo scambio di prigionieri e ha nuovamente invitato Putin ad avere con lui un negoziato diretto. Prospettiva che al momento sembrerebbe mancare di concretezza. Il presidente ucraino ha poi insistito sulla necessità di una tregua completa e incondizionata di trenta giorni con la possibilità di proroga. «L'Ucraina non ha paura dei negoziati diretti con la Russia, ed è importante che la leadership russa non prolunghi la guerra», ha scritto su Telegram Zelensky.

Mentre la diplomazia lavora per far tacere i cannoni, altre bombe cadono sulle città ucraine seminando morte e distruzione. Domenica sera un bombardamento a Kherson ha provocato un morto e tre feriti, mentre questa mattina un attacco con droni ha colpito un quartiere residenziale nel distretto di Kakhlova.