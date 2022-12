Bellanova: «Riprendano le funzioini religiose»

Sono i momenti decisivi. Siamo ai passaggi che definiscono il destino del Paese per i prossimi giorni, settimane mesi. Dopo aver comunicato la sostanza delle scelte nell’ intervista a Repubblica (scuole aperte solo a settembre – forse –, più libertà negli spostamenti ma nessun liberi tutti)ha da poco riunito ai capi delegazione dei partiti di maggioranza. Un passaggio che precede di pochi minuti l’incontro, forse ancora più delicato con lee le, programmato per le 15 sempre a Palazzo Chigi. Alla riunione con i partiti sono presenti i. In particolare partecipanoper ilper ilperperDal tavolo con Conte filtrano alcune indiscrezioni. Una riguarda per esempio la rappresentante della delegazione governativa dei renziani, la ministra delle Politiche agricole Bellanova, che avrebbe sollecitato una specifica revisione delle norme sul lockdown: la ripresa delle f, che «potrebbero essere di nuovo consentite, naturalmente con regole in grado di preservare la salute delle persone», avrebbe detto.Ma se è vero che i passaggi più difficili arriveranno, per Conte, con l’, non si può sottovalutare quanto dichiarato poco fa dal: «L’uso delle mascherine, se utile, va reso obbligatorio con sanzioni», ha detto poco fa il governatore a, «sono d’accordo con il presidente Conte, e lo si faccia subito. Ma non solo si dovrebbe ridurre l’Iva: la si tolga, su quel bene. È troppo importante garantirle a prezzi calmierati e su cui nessuno possa fare il furbo», ha aggiunto il presidente emiliano sul ricorso alle protezioni individuali.