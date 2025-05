Il 5 maggio 2025, alle 17:30, si terrà il giuramento degli officiali e degli addetti al Conclave nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico Vaticano. Questa cerimonia coinvolgerà sia ecclesiastici che laici, come previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Il 7 maggio, alle 16:30, avrà luogo l’ingresso ufficiale in Conclave, quando i cardinali elettori inizieranno la loro missione di eleggere il prossimo Papa.

Il Conclave si svolgerà in un contesto particolare, con 133 cardinali elettori pronti a partecipare. Due cardinali elettori, però, non prenderanno parte per motivi di salute, portando a 88 il quorum necessario per l'elezione del nuovo Pontefice. La lingua ufficiale sarà l'italiano, ma sono previste traduzioni per facilitare la comunicazione tra i partecipanti.

Il rito liturgico e il giuramento sono parte integrante di una procedura ben definita, che include la processione alla Cappella Sistina per la celebrazione dell'inizio del Conclave. Gli officiali coinvolti includono una serie di cerimonieri e membri di vari dicasteri del Vaticano, con il supporto della Guardia Svizzera Pontificia per la sicurezza.

Il 7 maggio, il Conclave inizierà ufficialmente, con un’attesa solenne e un rito che coinvolgerà anche altri membri del Vaticano, tra cui sacerdoti incaricati delle confessioni e il personale di servizio.