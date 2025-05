Il cardinale Angelo Becciu ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla sua partecipazione al Conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco. In una dichiarazione, Becciu ha spiegato di aver preso questa decisione «avendo a cuore il bene della Chiesa», che ha servito e continuerà a servire «con fedeltà e amore». Il cardinale ha aggiunto che il suo ritiro è stato anche un atto di obbedienza alla volontà di Papa Francesco, che gli aveva chiesto di non partecipare al Conclave, pur rimanendo «convinto della mia innocenza».

La vicenda giudiziaria di Becciu

Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato vaticana, è stato condannato in primo grado per peculato e truffa in relazione alla gestione di fondi della Santa Sede. A seguito di queste accuse, Papa Francesco lo ha privato dei diritti da cardinale, compreso quello di partecipare al Conclave per l'elezione del nuovo Papa.

Il Conclave e le Congregazioni dei Cardinali

Il Conclave, che avrà inizio il 7 maggio, segna l'inizio di un periodo di intense discussioni tra i cardinali. Le congregazioni preparatorie continueranno ogni mattina alle 9, con l'eccezione di giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio. Eventuali modifiche al programma potranno essere decise dalla Congregazione dei Cardinali.