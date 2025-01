Matthew Huttle, un uomo dello Stato dell’Indiana tra i circa 1.500 graziati dal presidente Donald Trump per il loro coinvolgimento nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, è stato ucciso da un agente di polizia durante un controllo stradale. L’incidente è avvenuto domenica mattina nella contea di Jasper. Secondo le autorità, Huttle, 42 anni, avrebbe opposto resistenza all’arresto durante un alterco con un vice-sceriffo ed era in possesso di un’arma da fuoco. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso.

Trump e le polemiche sulle grazie per l'assalto al Campidoglio

Trump continua a difendere la decisione di graziare la quasi totalità dei condannati per la loro partecipazione all’assalto del 6 gennaio 2021. Durante un’intervista, ha definito molte delle condanne «eccessive» e ha sostenuto che molte delle accuse riguardavano «incidenti minori». La grazia, concessa il primo giorno del suo secondo mandato, ha suscitato polemiche, ma Trump ha dichiarato che era necessario «voltare pagina» per superare quella che ha descritto come una «vendetta politica» dell’amministrazione Biden.

Trump: «Ansioso di lavorare al più grande pacchetto di riforme fiscali della storia»

In un discorso alla conferenza dei deputati repubblicani in Florida, il presidente Trump ha ribadito l’impegno a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, tra cui la rimozione delle tasse su mance, straordinari e sul programma Social Security. Ha dichiarato di essere pronto a collaborare con il Congresso per approvare il più importante pacchetto di riforme fiscali nella storia americana.

Invito al Congresso per il primo discorso formale di Trump

Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha invitato il presidente Trump a tenere il suo primo discorso formale al Congresso il prossimo 4 marzo. Johnson, alleato fedele di Trump, ha sottolineato nella lettera di invito la «forte leadership» del presidente e ha definito il suo secondo mandato l'inizio di una «nuova età dell’oro» per gli Stati Uniti.

Proposta per un emendamento costituzionale: verso il terzo mandato presidenziale?

Il deputato repubblicano Andy Ogles ha presentato una risoluzione al Congresso per modificare il 22° emendamento della Costituzione, consentendo a un presidente di ricoprire tre mandati, purché solo due siano consecutivi. L’obiettivo dichiarato è permettere a Trump di candidarsi per un terzo mandato. Tuttavia, il processo per modificare la Costituzione richiede un ampio consenso, rendendo la proposta altamente improbabile.

Indagini sul predecessore Joe Biden?

Infine, Trump non ha escluso l’eventualità di indagini sul suo predecessore Joe Biden. Ha dichiarato che la decisione spetta al Congresso, sottolineando come lui stesso abbia attraversato «quattro anni di inferno» sotto procedimenti giudiziari che ora potrebbero essere reciprocati.