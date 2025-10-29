Cresce il clima di distensione tra Washington e Seul dopo settimane di tensione sui dazi e sugli investimenti industriali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato la chiusura di un nuovo accordo commerciale con il leader sudcoreano Lee Jae Myung, al termine del loro incontro in Corea del Sud. Alla domanda dei giornalisti, Trump ha risposto: «Ce l’abbiamo fatta», senza però entrare nei dettagli della trattativa.

Durante una cena con i rappresentanti dell’Apec, il presidente americano ha descritto il faccia a faccia come «eccellente», sottolineando i passi avanti anche sul terreno della sicurezza nazionale. «Abbiamo raggiunto un accordo. Abbiamo fatto molte cose diverse» ha spiegato, aggiungendo che le parti sarebbero «giunte a una conclusione su molti punti molto importanti».

La trattativa, avviata nei mesi scorsi, aveva vissuto momenti complessi. Trump a luglio aveva annunciato l’intenzione di abbassare al 15% i dazi su una serie di prodotti sudcoreani, ottenendo in cambio l’impegno di Seul a investire negli Stati Uniti 350 miliardi di dollari e ad acquistare almeno 100 miliardi in gas naturale liquefatto e altre fonti energetiche americane entro tre o quattro anni. Rimaneva però aperta la questione delle ulteriori tariffe imposte alle auto provenienti dal Paese asiatico, tema particolarmente sensibile per le grandi industrie automotive sudcoreane.