Un detenuto di 27 anni è deceduto nella mattina di oggi, lunedì 30 dicembre, nella Casa circondariale di Piacenza. A darne notizia è stato il Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, che ha dichiarato: «Un evento critico ancora in corso di definizione tra l'accidentalità e il suicidio. Ma in ogni caso dobbiamo ricordare che è morto un uomo». Il giovane, di origine tunisina, era stato posto in isolamento dopo il trasferimento dal carcere di Ferrara per motivi disciplinari. Secondo il garante, al momento del suo arrivo a Piacenza gli era stato assegnato un rischio suicidario medio, successivamente revocato.

«In Emilia-Romagna - spiega Cavalieri - c'è una crisi del sistema penitenziario: basta pensare che nel 2024 ci sono stati 5 suicidi e ogni giorno registriamo almeno un caso di autolesionismo, ovvero comportamenti che, pur non mettendo a rischio la vita, compromettono la salute dei detenuti. Quello di Piacenza sembra così un atto dimostrativo finito male, in quanto il detenuto è probabilmente caduto e quindi morto sul colpo». Cavalieri sottolinea come questo episodio segua un fatto simile avvenuto a Modena, dove un altro giovane detenuto straniero ha tentato il suicidio e ora si trova in coma.

Il 2024 si conferma come un anno tragico per il sistema penitenziario italiano, con un totale di 244 decessi, di cui 89 classificati come suicidi. «In Emilia-Romagna, i 5 suicidi registrati quest'anno rappresentano solo una parte di una situazione critica che richiede interventi urgenti», conclude il Garante.