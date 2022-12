Zingaretti propone «una radicale riforma del partito». E’ la promessa del segretario dem Nicola Zingaretti che ieri ha rilanciato la centralità del Pd: «Continueremo a lavorare per l’unità, non solo dentro il Pd, ma anche e soprattutto per l’unità del Pd con le forze sociali, civiche e associative che sostengono ogni giorno questo Paese. Apriamo le porte del nostro partito, considerando anche modalità innovative per coinvolgere associazioni e gruppi informali».

«Apriamo, anche fisicamente, le porte dei nostri circoli e dei forum. Trasformiamoli in spazi sociali, aperti e utili al territorio.

Inauguriamo», continua il leader del Pd, «la stagione di un Partito democratico che viva pienamente anche nel mondo digitale: creiamo un ecosistema online dove i nostri iscritti possano partecipare attivamente alle grandi decisioni e alle imprese che abbiamo dinnanzi. Non ci serve un partito delle degenerazioni correntizie, ma un partito capace di farsi marea nella società. Organizziamo un grande momento nazionale dedicato a questi temi, perchè non possiamo più aspettare. Valorizziamo il merito», aggiunge il presidente della regione Lazio»