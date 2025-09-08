Alla Festa dell’Unità di Torino, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lanciato un duro attacco al governo. «La destra ha solo l’ossessione del potere, della concentrazione del potere. Per questo dobbiamo continuare a mobilitarci contro la riforma del premierato, che accentra il potere nelle mani di chi comanda, e contro una riforma della giustizia che mira a mettere i giudici sotto l’ala dell’esecutivo», ha dichiarato.

Schlein ha richiamato i militanti alla difesa dei principi fondamentali della Costituzione e della separazione dei poteri, presentando la sfida politica come «bella e appassionante».

«La vinceremo soltanto insieme – ha proseguito – se ci prendiamo per mano come partito e come comunità, se ci guardiamo negli occhi con quelle persone che hanno perso fiducia nella politica e pensano che il loro voto non faccia più la differenza».

Un richiamo all’unità interna e al recupero della fiducia dei cittadini, da costruire attraverso la vicinanza ai problemi materiali della popolazione.

L’attacco al governo Meloni

Schlein ha accusato la maggioranza di «calpestare i diritti, negare l’emergenza climatica, non avere alcuna politica industriale e voltare le spalle a quattro milioni di lavoratori poveri bloccando il salario minimo». La segretaria dem ha denunciato anche i tagli alla scuola, all’università e alla sanità pubblica: «La differenza tra noi e loro c’è eccome: il nostro ruolo, come sinistra, è costruire l’alternativa anche quando sembra mancare».

«‘Non c’è alternativa’ è lo slogan più di destra che abbiamo mai sentito – ha concluso – e lo dobbiamo rigettare costruendo un’alternativa con le altre forze politiche, con il civismo, il terzo settore, l’associazionismo laico e cattolico».