PHOTO
MATTEO SALVINI, MINISTRO DEI TRASPORTI
Dopo lo stop della Corte dei Conti, il percorso del Ponte sullo Stretto di Messina prosegue, ma con tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. A confermarlo è il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto a Porta a Porta, dove ha ammesso uno slittamento dell’avvio dei cantieri. «Stiamo lavorando. Ieri c’erano i tecnici del ministero a Bruxelles», ha spiegato. «Ci metteremo qualche mese in più. Il mio obiettivo era aprire i cantieri entro il 2025, vorrà dire che andremo al 2026».
Salvini ha assicurato che il governo risponderà «a tutti i dubbi e a tutte le perplessità» sollevate sul progetto, ribadendo però la portata strategica dell’opera: «Sarà una rivoluzione per l’Italia». Il confronto con la Commissione europea, in corso a Bruxelles, è uno snodo decisivo per superare le criticità emerse e completare l’iter autorizzativo.
Nuovo sviluppo del progetto ingegneristico
Parallelamente, il progetto è stato al centro di un approfondimento tecnico-scientifico svoltosi presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni), alla presenza del presidente Domenico Perrini, del coordinatore del Gruppo di lavoro “Ponte sullo Stretto” Edoardo Cosenza e del presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa. L’incontro si è aperto con l’introduzione di Cosenza, seguita dalla relazione dell’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha fatto il punto sullo status dell’iter approvativo e sui prossimi passaggi necessari per ottenere una nuova delibera Cipess e una «registrazione con formula piena».
Nel dettaglio, il direttore tecnico Valerio Mele ha illustrato il progetto, mentre gli ingegneri Achille Devitofranceschi ed Eugenio Fedeli hanno approfondito gli aspetti legati all’attraversamento e alla percorribilità ferroviaria. Ampio spazio è stato dedicato alla scelta della campata unica, illustrata da Fabio Brancaleoni, e agli elementi più delicati sotto il profilo della sicurezza: le azioni sismiche, analizzate dal professor Ezio Faccioli, e l’impatto del vento, trattato dal professore emerito Giorgio Diana.
Secondo il presidente del Cni Perrini, si è trattato di «una giornata importante» che ha consentito di valutare il progetto «da tutti i punti di osservazione», applicando «le tecniche più avanzate nella realizzazione dei ponti a campata unica». Un giudizio condiviso anche da Edoardo Cosenza, che ha parlato di «un’esposizione accuratissima», con studi approfonditi anche sulle possibili incertezze. «Ora dobbiamo procedere con un’azione di informazione corretta e con un dibattito critico», ha aggiunto, sottolineando però la qualità elevata del lavoro progettuale presentato.