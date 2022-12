Non solo Meloni, Salvini parla del programma della Lega

Salvini e le candidature nel centrodestra

Salvini e il nucleare: la sua proposta

«Questa è la democrazia.Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può». Lo ha dettoa margine di una visita alla sede dell’associazione Telefono Donna, a proposito della premiership nel centrodestra. «Dall’altra parte invece - ha aggiunto il leader della Lega - c’è il gratta e vinci tra Letta Bonino , Speranza, Conte , Fratoianni e chi più ne ha più ne metta».«Pace fiscale tra cittadini ed Equitalia eper aprire spazi di lavoro ai giovani, saranno le due priorità nella prossima manovra economica di ottobre, per la Lega», ribadisce Matteo Salvini. «Le emergenze saranno lavoro e tasse quindi serve lo stop definitivo alla legge Fornero, che altrimenti rientra in vigore dal primo gennaio, con l’avvio del percorso che nei prossimi cinque anni porterà a ’quota 41’. Poi - riprende il leader della Lega - la pace fiscale. Ogni giorno ricevo centinaia di segnalazioni di cittadini disperati a cui stanno arrivando le cartelle di Equitalia».«Il programma è fatto,regione per regione. Mancano i nomi, e ci arriviamo a cavallo di. Mentre di là io non ho capito quanti sono i candidati, quali sono le alleanze. Nel centrodestra la situazione è assolutamente tranquilla» spiega il leader della Lega,Per costruire una nuova centrale nucleare «dalla posa della prima pietra,. Quindi, se mai si comincia, mai si arriva. Quindi se vinciamo le elezioni, il primo gennaio 2023 si torna a essere al pari di tutti gli altri Paesi al mondo: nell’arco di 7 anni potremmo produrre energia a minor costo rispetto a quella di oggi» chiarisce Matteo Salvini. A chi gli chiedeva se la Lombardia potrebbe essere il luogo per la realizzazione delle centrali,. «Ci sono tanti termovalorizzatori in Lombardia , più di 10, che portano ricchezza, che puliscono le città e danno valore aggiunto e danno lavoro.Come no ai termovalorizzatori, no al nucleare, no a tutto» conclude Salvini.