PHOTO



Mancano poche ore alla sfida tra le due piazze di Bibbiano. Da una parte ci sarà il leader della Lega, Matteo Salvini, che in questi mesi ha visitato più volte il paese finito al centro dell’inchiesta sui presunti casi di affidi irregolari di minori. Nell'altra piazza ci sarà Mattia Santori e le tante altre sardine attese per le 19 apochi metri di distanza dalla piazza leghista . Tra loro forze di polizia, per evitare contatti. Il leader della Lega ha annunciato che porterà in piazza le «mamme e i papà vittime dei casi di Bibbiano», e la mamma di Tommy, il bambino di poco più di un anno, rapito e ucciso nel2006. Fatto di cronaca di cui si torna a parlare per il permesso premio concesso a uno dei carcerieri.