La colpa della scissione del Pd? E' colpa di tutti di tutti e aiuta la destra. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenuto nella trasmissione televisiva di Raitre Agorà è preoccupata per drammatica separazione che sta avvenendo nel Partito democratico e non risparmia critiche a nessuno, neanche se stesso. "Ora - ha detto Orlando - si aprirà il giochino per scaricare le responsabilità ma le abbiamo tutti. La scissione è sbagliata e aiuterebbe la destra e i populisti, questa è una vicenda che ha aspetti incomprensibili. Il problema di fondo è che non è stata sperimentata una cultura politica comune. Ma l'idea che qualunque problema che si possa risolvere con una scissione è incomprensibile, qualunque idea si abbia del partito è una strada sbagliata". Sulla questione candidature alla segreteria Orlando ha prima detto che non serve mettere altri personaggi in lizza perché"sono già troppe", ma poi ha aperto la porta a una sua scesa in campo come figura di garanzia per evitare il divorzio politico della minoranza dem: "Se servisse ad evitare la scissione sarei già candidato, ma non mi pare che questo sia il problema della minoranza del partito".