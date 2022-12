PHOTO



"Stracciamo lo statuto del Pd, sciogliamolo e rifondiamolo. Non serve cambiare nome". La proposta shock arriva direttamente dal presidente del Partito democratico, Matteo Orfini. Che poi spiega: "Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all'altezza della sfida. Il partito com'è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti, basta questa distinzione con la società civile, decidiamo insieme la linea politica e la leadership". Ma l'idea di Orfini deve aver preso in contropiede i dirigenti dem. Né renziani né antirenziani dem hanno infatti commentato le parole del presidente del Partito democratico. L'unico a parlare è stato il leader leghista Matteo Salvini: "Condivido questa proposta del presidente del partito democratico Orfini". Replica di Orfini: "Io il Pd lo voglio rifondare per battere quelli come Matteo Salvini. Lui la Lega la vuole sciogliere per non restiTuire 49 milioni di euro. Questa è la differenza".