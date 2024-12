«Ha conquistato l’Italia. Ora porta il Trumpismo in Europa». Questo il titolo dell’editoriale del New York Times, che vede in Giorgia Meloni il possibile collegamento tra una nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump e i leader europei. L’articolo, firmato dal corrispondente del NYT in Italia, descrive Meloni come una figura pronta a portare l'influenza trumpista nel cuore dell'Europa.

Secondo il NYT, l’Europa avrebbe bisogno di un interlocutore capace di dialogare con una presidenza Trump, evitando il linguaggio conflittuale dei dazi. Esclusa la figura di Viktor Orban, ritenuto marginale per via della dimensione economica dell'Ungheria, Giorgia Meloni emerge come l'opzione ideale. «Dopo aver consolidato con successo il suo governo in Italia, Meloni sembra pronta per il suo prossimo compito: portare il trumpismo nel cuore dell'Europa», scrive il quotidiano.

Le stelle si allineano per Giorgia Meloni

Per il New York Times, il contesto internazionale gioca a favore della leader italiana. La Meloni governa la terza economia più grande dell'Eurozona da oltre due anni, un record per gli standard italiani, e gode ancora di una discreta popolarità. Parallelamente, l'Europa si sta spostando verso destra, con partiti di estrema destra ora presenti nei governi di sette Paesi dell'UE.

Inoltre, la Meloni è riuscita a dimostrarsi un’abile diplomatica a livello internazionale. Il NYT la descrive come «un’operatrice strategica», in grado di approfittare della caduta di leader storici europei per consolidare la sua posizione. «Meloni sta salendo mentre i principali leader europei sembrano cadere», sottolinea il quotidiano.

Il futuro del trumpismo in Europa

L’editoriale si chiude con una riflessione sul futuro politico europeo, evidenziando come Meloni rappresenti una figura capace di influenzare non solo il proprio Paese ma anche l’intero continente. La sua capacità di bilanciare pragmatismo e istinti autoritari potrebbe renderla il ponte ideale per una nuova fase politica transatlantica.