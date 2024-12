Il secondo voto online degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha sancito l’eliminazione del ruolo del garante con l’80,56% dei consensi. La consultazione ha visto una partecipazione significativa: 64,9% degli aventi diritto, pari a 58.029 iscritti su 89.408. Si è trattato di un momento cruciale per il futuro del Movimento, segnando una netta rottura con il fondatore Beppe Grillo.

Conte esulta e rilancia il Movimento

Giuseppe Conte ha accolto con entusiasmo il risultato. «Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli» ha dichiarato. L’ex premier ha promesso di rifondare il Movimento seguendo le indicazioni degli iscritti. «Abbiamo una passione immensa e tante battaglie da fare insieme per cambiare il Paese» ha aggiunto, annunciando una diretta per domani alle 16 per rispondere alle domande degli iscritti.

Grillo: una frattura insanabile

La spaccatura tra Grillo e il Movimento appare definitiva. Il fondatore, che ha più volte espresso il desiderio di “estinguere” la sua creatura, non sembra intenzionato a chiudere la battaglia. In un recente video messaggio, Grillo ha lasciato intendere che sta preparando una nuova mossa per lo scontro interno, nonostante ammetta di aver “già perso” questa partita. La disputa potrebbe presto trasferirsi in tribunale per decidere la titolarità del simbolo del Movimento, un tema sul quale Conte si dice sereno.

Citazioni e ironia: il commento di Grillo

Con la consueta ironia, Grillo ha commentato l’esito del voto citando il film The Truman Show: «Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte». L’immagine postata lo ritrae nei panni del protagonista del film, quasi a sottolineare il suo addio al ruolo di garante del Movimento.