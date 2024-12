Beppe Grillo, cofondatore e garante del Movimento 5 Stelle, è tornato a far parlare di sé con un videomessaggio carico di simbolismi. Alla guida di un carro funebre, Grillo ha dichiarato: «Il Movimento è morto, stramorto, ma il suo humus non è morto. Questo movimento avrà un altro decorso, che voi ci siate o no».

Il video è stato trasmesso alla vigilia delle votazioni del 5 dicembre, in cui gli iscritti del M5S sono chiamati a decidere sul nuovo Statuto e sul vincolo dei due mandati, temi che Grillo considera fondamentali per l’identità originaria del Movimento.

«Sono ottimista per le votazione del 5 dicembre». Lo dice il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, durante una diretta social nel quale compare alla guida di un carro funebre. Da giovedi' 5 dicembre si ripetono infatti le votazioni dell'Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, dopo i risultati del primo voto annullati dallo stesso Grillo.

Critiche al passato e speranze per il futuro

Durante la diretta, Grillo non ha risparmiato critiche alla leadership attuale, in particolare a Giuseppe Conte, che ha definito "il mago di Oz". Ha lamentato il mancato ascolto dei suoi progetti: «Ho mandato 50 progetti a Conte, ma non si è mai fatto trovare. È stata questa la dinamica».

Nonostante le critiche, Grillo si è detto «ottimista per le votazioni del 5 dicembre», sottolineando come queste rappresentino un passaggio cruciale per il futuro del Movimento.

Un messaggio tra simboli e provocazioni

Il videomessaggio si apre con Grillo alla guida di un carro funebre, mentre in sottofondo risuona l’Inno alla Gioia. La scena, provocatoria e densa di significato, sembra voler sottolineare la fine di un’era per il M5S, ma anche l’opportunità di una rinascita.

Il garante ha poi concluso con un invito agli iscritti: «Fate le vostre cose, create un altro simbolo, ma ricordate che i valori del Movimento restano vivi».