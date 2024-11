Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito con forza il rispetto della sovranità italiana, rispondendo alle critiche di Elon Musk. Il fondatore di Tesla e responsabile del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa negli Stati Uniti aveva attaccato su X, definendo la decisione di alcuni giudici italiani di sospendere i trasferimenti dei migranti in Albania come un esempio di «autocrazia non eletta».

«L’Italia è un grande Paese democratico e sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione», ha affermato Mattarella. Le sue parole sottolineano l'importanza di tutelare l'indipendenza delle istituzioni italiane da qualsiasi interferenza esterna, in particolare da chi ricopre incarichi pubblici di rilievo in Paesi alleati.

Critiche a Musk e silenzio dal governo

Le dichiarazioni di Musk hanno sollevato un ampio dibattito politico in Italia. Diversi esponenti dell'opposizione hanno elogiato l'intervento di Mattarella e criticato il comportamento del governo.

Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ha ringraziato il Presidente per aver difeso la Costituzione italiana: «Ringraziamo Mattarella per la sua ferma presa di posizione. Il silenzio della premier Meloni e il sostegno di Salvini alle parole di Musk sono inaccettabili. Musk non è un cittadino qualunque, ma un uomo che ambisce a costruire un'autocrazia tecnologica».

Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, ha scritto sui social: «Nel silenzio imbarazzante dei sovranisti, il Presidente Mattarella difende dignità e sovranità della Repubblica. Grazie Presidente!».

Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha lodato l'intervento del Capo dello Stato: «Ancora una volta, Mattarella salva la dignità della nazione con un intervento perfetto e tempestivo. Grazie Presidente».

Sovranità e democrazia sotto attacco

Le affermazioni di Musk, criticate da molti, hanno evidenziato il potere che figure come lui esercitano sulle democrazie grazie alla loro influenza tecnologica ed economica. Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, ha chiesto al governo italiano di prendere posizione: «Siamo grati al Presidente per aver difeso uno dei fondamentali principi su cui si basa la convivenza democratica. Speriamo che il governo condanni con fermezza le dichiarazioni di Musk».

Simona Bonafé, capogruppo PD nella Commissione Affari Costituzionali, ha definito "inaccettabili" le parole di Musk: «Le sue affermazioni rappresentano un attacco alle basi della nostra democrazia. Meloni rimane in un silenzio assordante, che ha tutto il sapore di un avallo».

Alessandro Zan, europarlamentare PD, ha aggiunto: «Il Presidente ha difeso le nostre istituzioni e la Costituzione. Meloni e Salvini, invece, preferiscono applaudire o restare in silenzio di fronte a questi attacchi».

La posizione del Presidente e il valore della Costituzione

Pierluigi Bersani ha definito le parole di Mattarella «da applauso». Secondo l'ex leader del PD, il Capo dello Stato ha dimostrato una leadership che il governo sovranista non riesce a esprimere: «Un governo sovranista silente permette ingerenze inaudite. Solo Mattarella risponde con fermezza».