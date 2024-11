Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio fermo e diretto a Elon Musk dopo che l’imprenditore aveva criticato il sistema giudiziario italiano. Musk, commentando la sospensione del trasferimento di migranti dall’Italia all’Albania da parte di alcuni giudici, aveva scritto su X: «Devono andarsene. Il popolo italiano vive in una democrazia o in un’autocrazia non eletta?».

Mattarella ha risposto sottolineando che l’Italia è un grande Paese democratico. «Sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione», ha dichiarato, ribadendo che nessuno può attribuirsi il compito di impartire prescrizioni.

Il Capo dello Stato ha anche ricordato l'importanza del rispetto della sovranità nazionale, soprattutto da parte di chi si prepara a ricoprire incarichi istituzionali in Paesi amici e alleati. L’intervento richiama le sue dichiarazioni del 7 ottobre 2022, quando rispose a critiche simili della ministra francese Laurence Boone.

Il nuovo ruolo di Musk

Musk si prepara a guidare il nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa negli Stati Uniti. La sua posizione lo pone sotto i riflettori non solo come imprenditore, ma anche come figura politica di rilevanza internazionale. Le sue parole hanno sollevato polemiche, alimentando il dibattito sull’indipendenza delle istituzioni italiane.

Musk e il protocollo Italia-Albania

Musk ha criticato la sospensione del protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori, descrivendola come un ostacolo all’efficienza. La decisione dei giudici italiani di fermare i trasferimenti, però, riflette il rispetto delle normative costituzionali e dei diritti umani.

Le parole di Mattarella arrivano come un forte monito per chi tenta di interferire con la sovranità italiana. Il Presidente ha ribadito che l’Italia non accetta lezioni, ma si confronta con i suoi alleati nel rispetto reciproco.