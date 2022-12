PHOTO



Lega ancora in lieve frenata nei sondaggi, mentre aumentano i consensi Fratelli d'Italia e Pd. Il M5s resta stabile sulle posizioni precedenti: è il quadro che emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. Il Carroccio perde 0,2 punti ma resta per un soffio sopra la soglia psicologica del 30%. Al secondo posto i dem staccati di poco meno di 10 punti, al 20,8% (+0,2), seguiti da M5s, fermo al 14,3%. Ancora brillante la performance del partito di Giorgia Meloni che strappa al 12,2%, con un aumento di 0,7 punti. In flessione Forza Italia, al 6,0% (-0,3%) e Italia viva, al 4,0% (-0,3). Le forze che sostengono il governo giallorosso accrescono complessivamente i loro consensi, portandosi al 42,0% (+0,1), mentre le opposizioni di centrodestra frenano di 0,1 punti, al 49,1%. Osservando i partiti minori, crescono La Sinistra (2,9%), Azione di Calenda (2,2%) e +Europa (2,0%). Giu' i Verdi all'1,9%. Ecco il dettaglio: Lega 30,2 (-0,2) Pd 20,8 (+0,2) M5s 14,3 (=) FdI 12,2 (+0,7) Forza Italia 6,0 (-0,3) Italia viva 4,0 (-0,3) La Sinistra 2,9 (+0,2) Azione 2,2 (+0,1) +Europa 2,0 (+0,2) Verdi 1,9 (-0,1) Maggioranza di governo 42,0 (+0,1) Opposizione di centrodestra 49,1 (-0,1)