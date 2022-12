L’alleanza giallo-rossa rinasce in Lombardia. Sembra chiuso infatti l’accordo tra il Movimento 5 Stelle e Pierfrancesco Majorino, l’esponente Pd candidato alla presidenza della Regione. Ad annunciare la svolta che era nell’aria da giorni è stato lo stesso candidato. «La sfida in Lombardia è assolutamente aperta e possiamo vincere. La coalizione che stiamo costruendo è forte e si sta arricchendo di numerose esperienze del mondo civico», ha detto Majorino. «Sono pronto a presentare presto un programma che accolga il contributo delle forze di centrosinistra elaborato nei mesi scorsi, il punto di vista dei sindaci lombardi con cui sto dialogando spesso in questi giorni e i punti condivisi al tavolo di confronto, assai proficuo, tenutosi tra le forze di centrosinistra e il Movimento 5 stelle», ha aggiunto il candidato del centrosinistra.

Che poi ha parlato di un programma incentrato «sulle principali questioni legate al welfare, allo sviluppo, alle politiche attive del lavoro, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio agricolo nel tempo della crisi climatica, alla cultura delle pari opportunità, della trasparenza e della legalità e a tanto».

Una svolta, ha spiegato Majorino, «che questa regione aspetta da 28 anni. Per questo vado e andiamo avanti con grande determinazione. Sono convinto del fatto che la Lombardia abbia bisogno di un nuovo futuro e rilancio la sfida a tutte le forze che hanno fatto parte dell’opposizione a Fontana: facciamo vincere il cambiamento».

Per l’ufficializzazione dell’intesa però manca ancora l’ultimo passaggio: il voto degli iscritti pentastellati sulla piattaforma Sky Vote. La consultazione online dovrebbe essere convocata per domani. Gli iscritti saranno chiamati ad esprimersi in merito alla possibile alleanza basata sui punti programmatici che i delegati del Movimento, Dario Violi e Nicola Di Marco, hanno condiviso in queste settimane con la delegazione del centrosinistra lombardo in versione “ristretta” (vale a dire senza +Europa). «Mancano ancora alcuni dettagli da affinare ma l’accordo è praticamente chiuso» spiegano a LaPresse fonti del Movimento 5 Stelle Lombardia.