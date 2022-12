PHOTO

Nonostante l’attenzione sullo scontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader di Italia viva, Matteo Renzi, «c’è una crisi sotto traccia tra Di Maio e Conte». E' la versione di Gennaro Migliore, deputato di Italia viva. Sulla possibile crisi di governo, Migliore osserva che«tutti sono concentrati sullo scontro Conte- Renzi, ma prima di tutto -ripete - c’è uno scontro tra Di Maio e Conte. Il Guardian ha titolato: Il fatto che il M5s vada in piazza mette in crisi il governo? A me sembra che dall’estero vedano più chiaramente gli elementi di reale frizione che ci sono. Noi non abbiamo mai fatto polemiche per posti di potere, abbiamo portato delle idee e le abbiamo difese. Per noi non ci sarà un Conte ter. O questo governo è in grado di fare le cose, oppure faranno le loro valutazioni rispetto alla nostra presenza che è molto di contenuti». «Noi non abbiamo mai fatto polemiche per posti di potere - sottolinea- abbiamo portato delle idee e le abbiamo difese. Noi vogliamo smontare i decreti sicurezza, mentre Vito Crimi in riunione ha pattinato sul ghiaccio dicendo e non dicendo, e fuori ha difeso quei decreti. Se Crimi dice che i decreti sicurezza sono stati una pagina felice di questa legislatura io dico: voi siete ammattiti. Non è che io ho fatto il governo con i difensori d’ufficio di Salvini. Devono farepace con se stessi». «Ho la sensazione - prosegue Migliore -che vogliano che diciamo sempre sì, questo non è rispettoso nei confronti del nostro elettorato. Noi non abbiamo fatto bracci di ferro, non cancelliamo gli appuntamenti perchè ci stanno antipatiche le questioni».«Noi - chiarisce - abbiamo detto una cosa molto chiara sulla prescrizione e sul resto abbiamo detto di darci un mossa. Bettini ha detto: troviamo qualcuno che sostituisca Italia viva. Ma quando uno dice così, va a pescare immagino in FI,in Fd’I se non addirittura nella Lega».