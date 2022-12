La prima grana disi chiamaIl leader leghista, umiliato e offeso dal risultato elettorale, è convinto che la sconfitta sia da addebitare a chi, in questi mesi, lo ha incatenato al governo di Mario Draghi . Salvini, finito sotto processo dopo aver perso più di 25 punti percentuale, è convinto che il tonfo sia da addebitare alla pressione dell’ala governista della Lega: Giorgetti, Fedriga, Zaia . Che, guarda caso, sono gli stessi che ora lo stanno processando. La versione di Salvini è chiara: il trionfo elettorale di Giorgia Meloni è dovuto a un travaso di voti che dallaè finito nelle casse di Fratelli d’Italia . Un travaso dovuto proprio alla scelta governista di Matteo Salvini.Oltre che alla scelta di Giorgiadi presentarsi come oppositrice corretta ma ferma. Ma questo è già il passato. Ora il timore diè che Matteovoglia rendere pan per focaccia e recitare la parte dell’alleato di lotta e di governo.teme di trovarsi unche fa il diavolo a quattro mentre lei è costretta a spiegare agli italiani la necessità dei sacrifici. Per questo Giorgiavuole evitare in tutti i modi di dare aministeri chiave - il ministero degli Interni su tutti - ma nello stesso tempo legarlo il più possibile al governo. Insomma,deve legare a sé Salvini, in modo che non possa smarcarsi nel momento in cui il governo dovrà fare scelte impopolari, ma nello stesso tempo evitare di consegnargli ministeri chiave. Per questo l'idea è quella di offrire a Salvini la poltrona da vicepremier. Un ruolo visibile ma del tutto sterile. Accetterà Matteo