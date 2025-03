Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto un traguardo significativo, entrando tra i primi cinque governi più longevi della storia della Repubblica Italiana. «Oggi, il nostro governo è ufficialmente il quinto più duraturo. In 79 anni di Repubblica, l'Italia ha visto ben 68 esecutivi, e ora siamo al quinto posto», ha dichiarato la premier in un video pubblicato sui social, esprimendo il suo orgoglio per questo risultato.

La premier Giorgia Meloni condivide un video sui social network, parlando del traguardo raggiunto dal suo Governo, tra i più longevi dalla nascita della Repubblica italiana

Meloni ha anche ringraziato i cittadini che continuano a sostenere l’esecutivo, sottolineando che questo traguardo è stato possibile grazie alla determinazione e al supporto che il governo riceve ogni giorno. La premier ha affermato che la stabilità è fondamentale per dare all’Italia una visione chiara, un'autorevolezza internazionale e una politica che costruisca il futuro, anziché concentrarsi sul presente.

Inoltre, Meloni ha parlato della riforma del premierato, che sta procedendo in Parlamento, definendola fondamentale per il futuro dell’Italia. «Questa riforma restituirà ai cittadini il potere di scegliere chi deve governarli e garantirà che il governo scelto abbia il tempo di realizzare il mandato ricevuto», ha spiegato. La premier ha sottolineato che si tratta di una riforma non solo per il suo governo, ma per quelli futuri, con l’obiettivo di garantire la continuità politica e istituzionale, consentendo così all’Italia di diventare un Paese più competitivo.

Meloni ha ribadito che questa riforma rappresenta la possibilità di costruire un'Italia più forte e stabile, con istituzioni che possano operare con il tempo necessario per dare risposte concrete ai cittadini. «Vogliamo continuare a lavorare con serietà e determinazione, perché è ciò che gli italiani si aspettano e meritano», ha concluso.