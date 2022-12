«Ho letto il manifesto di. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia.io ci sono, vediamoci». Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari Regionali,Oggiha presentato il Patto repubblicano di«Non è aperto a chi ha fatto cadere, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere. Azione è nata con l'obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma» ha scandito, precisando: «Condividiamo i principi dell'agenda Draghi. Ma nessuno la chiami agenda Draghi perché noi ce l'avevamo prima di Draghi». Quanto a Forza Italia, «è entrata a pieno titolo nell'area populista e sovranista anti europeista e anti atlantista. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti i partiti filo putiniani».