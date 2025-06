Palazzo Madama è diventato oggi il teatro di uno scontro frontale tra maggioranza e opposizione sul controverso decreto Sicurezza. Alla ripresa dei lavori in Aula, dopo la conferenza dei capigruppo, le minoranze hanno inscenato un sit-in sedendosi a terra nell’emiciclo e voltando le spalle ai banchi del governo, scandendo cori come “vergogna” e “pagliacci”. A presiedere la seduta il presidente del Senato Ignazio La Russa, che inizialmente ha tentato di proseguire i lavori, ma ha infine ceduto alle richieste di Pd, M5S e Avs, convocando nuovamente i capigruppo e sospendendo l’assemblea.

Durante la protesta, il leader di Azione Carlo Calenda ha preso la parola con rispetto verso la manifestazione in corso: «Non voglio disturbare con il mio intervento la protesta…». La Russa, più volte, lo ha invitato a iniziare comunque le dichiarazioni di voto, nella speranza che la protesta si placasse: «Lei cominci che vedrà che smettono». Ma Calenda ha scelto di non interrompere il sit-in. Ai cartelli alzati dai senatori dell’opposizione campeggiava la scritta: "Denunciateci tutti".

Il momento di tensione è stato preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Ernesto Pellegrini, ricordato da La Russa come «figura di spicco per Milano, l’imprenditoria e il mondo sportivo». Ma i cori da stadio lanciati subito dopo da Pd, M5S e Avs hanno coperto ogni altro intervento.

Figli e madri, bufera su Berrino

Nel dibattito esploso attorno al decreto, al centro anche le polemiche sulle parole pronunciate il giorno precedente dal senatore FdI Gianni Berrino, secondo cui “le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farli”. Parole che hanno suscitato un’ondata di critiche dalle opposizioni. Il senatore dem Filippo Sensi ha parlato di «parole crudeli», mentre Ada Lopreiato (M5S) ha accusato la maggioranza di avallare una deriva autoritaria. Zaratti (Avs) ha definito «inaccettabile» la retorica governativa: «Hanno tappato la bocca anche ai detenuti che rifiutano il cibo!».

Berrino ha poi precisato le sue affermazioni: «Non ho mai detto che i bambini stanno bene in carcere. Ho detto che, con il dl Sicurezza, spetta al giudice valutare se un minore stia più al sicuro con genitori delinquenti o meno». Il senatore ha difeso la ratio del provvedimento, dichiarando: «Non è più obbligatorio l’arresto immediato per le madri, ma si garantisce un giudizio preventivo. La vita è un bene prezioso, ma è abietto concepire figli per sottrarsi alla pena».

Dal fronte opposto, il senatore Nicola Calandrini (FdI), presidente della Commissione Bilancio, ha celebrato l’approvazione del decreto: «Lo Stato torna a fare lo Stato. Tolleranza zero verso la violenza urbana, più pene per chi aggredisce agenti. La sicurezza non è uno slogan, ma un diritto che il governo Meloni tutela con i fatti».