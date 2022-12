’, è la scritta che campeggia sul uno sfondo blu, circondato da 12 stelle che richiamano l’Ue e 2 bandiere dell’Italia. È il simbolo presentato dall’ex capogruppo M5Se dal ministro per I Rapporti con il Parlamentoin una conferenza stampa in corso alla Camera. «Ambiente 2050 è un elemento di unione tra la politica e le istanze del territorio, dei cittadini e dei consumatori, ’Ambiente 2050’ è un’associazione, un contenitore, un laboratorio che guarda a cittadini, associazioni, insegnanti. Vogliamo mettere il civismo in fortissimo collegamento con il legislatore». ha aggiunto il ministro per i Rapporti con il Parlamento«Volevamo dare una continuità alla nostra visione e agli sforzi fatti all’interno del. La sfida è sull’ambiente e la data è il 2050. L’ambiente è in grande trasformazione e la situazione si aggrava di anno in anno. Da qui la volontà di mettere a disposizione il lavoro fatto e le competenze. È un laboratorio di persone, vogliamo confrontarci con la società civile, con le associazioni. Vogliamo avere un forte collegamento anche con il mondo industriale e imprenditoriale, con chi vuole legare la propria azienda e il proprio futuro alla sostenibilità ambientale.Poi ci rivolgiamo a tutti gli amministratori locali. Noi vogliamo essere un anello di congiunzione e ci mettiamo a disposizione degli altri e unirci in questo lungo percorso che ci porterà al 2050 che sembra distante ma è dietro l’angolo», ha aggiunto D’Incà. «Il nostro interesse è poter dare una voce in più, autorevole, alle persone che guardano alla questione ambientale. Noi ci collochiamo nella parte progressista, vogliamo aiutare alle prossime politiche a mettere l’ambiente al centro» ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Dialogherete con il Pd?Lo abbiamo fatto per tutta la legislatura. - risponde Crippa - Abbiamo parlato con il Pd per comprendere quali modalità ci saranno per mettere l’ambiente al centro del campo progressista da qui in avanti, vedremo che risposte il Pd e Letta vorranno dare a un contenitore come questo», conclude precisando che. «Oggi presentiamo un’associazione, poi vedremo quali possibilità matureranno con il Pd per parlare di temi», ha concluso D’Incà.