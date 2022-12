PHOTO

La commissione Bilancio del SEnato ha approvato stamattina l'emendamento alla Manovra che introduce la web tax

Concluse in nottata le elezioni dei presidenti delle 14 Commissioni permanenti di Camera e Senato. Il M5s incassa 13 presidenze, 6 al Senato e 7 alla Camera, una in meno rispetto a quelle concordate, la Agricoltura a Palazzo Madama, finita alla Lega che ha riconfermato l'uscente. Il Pd fa il pieno: 5 presidenze di commissione alla Camera e 4 al Senato, idem Italia viva, che incassa tutte e 4 le presidenze concordate, 2 alla Camera e 2 al Senato. Matteo Salvini incalza: «Con il voto segreto saltato l’inciucio 5Stelle-Pd». Tensioni in commissione Giustizia anche alla Camera dove a sorpresa la spunta Vitiello (Iv), che si dimette dopo le proteste M5s per la mancata elezione di Mario Perantoni. Il tutto avviene al termine di una giornata convulsa, in cui la maggioranza è stata battuta per ben tre volte (due al Senato e una alla Camera, anche se poi a Montecitorio l’incidente è rientrato) nelle votazioni sul rinnovo dei vertici delle commissioni permanenti di Camera e Senato. Tra accuse incrociate e sospetti reciproci, solo Leu rimane senza poltrona. L'unica presidenza che le sarebbe toccata, ovvero la Giustizia al Senato con Pietro Grasso, è restata invece in mano alle opposizioni, con la conferma del leghista Andrea Ostellari. Episodio che ha fatto infuriare gli alleati, con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha lasciato la riunione serale del Cdm (dopo aver votato la proroga dello stato di emergenza), ritenendo necessario un chiarimento politico. I nuovi presidenti delle commissioni alla Camera Affari Costituzionali: Giuseppe Brescia M5s; Giustizia: Mario Perantoni M5s; Esteri: Piero Fassino Pd; Difesa: Gianluca Rizzo M5s; Bilancio: Fabio Melilli Pd; Finanze: Luigi Marattin Iv; Cultura: Vittoria Casa M5s; Ambiente: Alessia Rotta Pd; Trasporti: Raffaella Paita Iv; Attività Produttive: Martina Nardi Pd; Lavoro: Debora Serracchiani Pd; Affari Sociali: Marialucia Orefice M5s; Agricoltura: Filippo Gallinella M5s; Politiche Ue: Sergio Battelli M5s. I nuovi presidenti delle commissioni al Senato Affari Costituzionali: Dario Parrini (Pd); Giustizia: confermato Andrea Ostellari (Lega); Esteri: Vito Petrocelli (M5s); Difesa: Roberta Pinotti (Pd); Bilancio: Daniele Pesco (M5s); Finanze: Luciano D’Alfonso (Pd); Cultura: Riccardo Nencini (Psi-Iv); Lavori Pubblici: Mauro Coltorti (M5s); Agricoltura: Giampaolo Valalrdi (Lega), confermato alla guida della commissione, mentre il nome proposto dalla maggioranza era quello di Pietro Lorefice (M5s); Industria: Gianni Girotto (M5s); Lavoro: Susy Matrisciano (M5s); Sanità: Annamaria Parente (Iv); Ambiente Wilma Moronese (M5s); Politiche Ue: Dario Stefano (Pd).