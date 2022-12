Al via la quinta votazione

Matteo Salvini continua a vestire i panni del kingmaker nella partita del Quirinale. Nella quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblicaspiega il leader della Lega in un post. È il momento che si «verifichino i numeri in aula si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non voto e delle schede bianche. Il centrodestra dia un prova di compattezza. L’avessimo fatto prima la situazione sarebbe già sbloccata ma sono contenta si sia arrivati a questa decisione», aggiungeal termine del vertice del centrodestra. Quella su Elisabetta Casellati, dice, «donna e presidente del Senato» è un’apertura «su una candidatura meno politicizzata e più istituzionale. I veti sarebbero incomprensibili». Poco dopo arriva anchea tutti i grandi elettori di qualsiasi schieramento: «Sostenere la Casellati. Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare». In un post su Facebook aggiunge, il leader di Fi aggiunge: «Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero». Intanto i grandi elettori didella quinta votazione per il Quirinale. In attesa che si prenda una decisione sulla seconda, infatti, i senatori Pd e Leu non stanno rispondendo all’appello. Finora l'impressione è che, dal centrodestra «abbiano voluto solo dividerci», ha detto il segretario del Pd,, entrando stamattina alla Camera. Il segretario dem, parlando con i cronisti, ha espresso «delusione per questo metodo» e ha aggiunto: «Mi sto chiedendo se ho fatto bene a fidarmi, Siamo stati portati in giro per tre giorni».Da oggi doppia seduta per l’elezione del presidente della Repubblica. Lo hanno deciso le conferenze congiunte dei capigruppo di Senato e Camera, insieme ai rispettivi presidenti, che si sono riunite a Montecitorio. Oggi, quindi ci saranno la quinta e la sesta votazione, che si svolgerà alle 17. La conclusione dei lavori è prevista entro le 15,30 per consentire la sanificazione dell’aula e ricambio dell’aria. Quindi, se la seduta dovesse protrarsi, slitterebbe anche l’inizio della seduta pomeridiana. Da domani l’inizio delle votazioni è fissato alle 9,30 e alle 16,30.