Chieste le dimissioni di Federico Cafiero De Raho, parlamentare del M5S, da componente della commissione nazionale antimafia. «Dopo le dichiarazioni del magistrato della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati, che sostanzialmente dice di aver agito nelle sue attività di indagini sotto il pieno controllo del Procuratore nazionale antimafia di allora, Federico Cafiero De Raho, riteniamo che sia opportuno che l'on. De Raho si dimetta dal suo incarico di vicepresidente e di membro della commissione Antimafia». Lo dichiara il deputato Pino Bicchielli di Noi moderati, membro della commissione Antimafia.

«Quando si abbandona il ruolo di magistrato per farsi eleggere dal popolo al Parlamento, bisogna ricordarsi che l'opportunità politica è essenziale per poter svolgere al meglio questo lavoro. Così inoltre non farebbe altro che seguire le indicazioni da sempre date dai vertici del Movimento 5 Stelle, che in più occasioni hanno dichiarato a gran voce, nelle piazze e nelle aule, sull'opportunità che proprio in queste occasioni i politici si debbano dimettere dal proprio ruolo».