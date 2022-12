PHOTO

Bersani

Lancia un appello al centrosinistra, l'ex segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani, ovvero di presentare «una nuova offerta politica con un tratto di novità credibile». In una intervista a La Stampa, il fondatore di Articolo 1 invoca «con forza quello che chiamo campo progressista. Che è fatto di due cose - spiega Bersani -. Le sinistre plurali che si ricompongono e un accordo con i Cinque stelle». Servono idee chiare per l'ex segretario dem. «Si delinei un percorso. Alla fine ci potrà essere un "partitone" o anche una Federazione. Purché ci si metta in moto». Occhio poi a non bruciare Draghi nella corsa al Colle, aggiunge Bersani: «Attenzione a non combinare disastri». E «se Salvini vuol fare cadere Draghi, vada in Parlamento e lo sfiduci. Ma non pensi di usare le istituzioni per le sue pensate». Sul governo, Bersani afferma che «svolge ottimamente il suo compito: fronteggiare l'emergenza. Sanitaria ed economica». E ritiene che «durante quest'anno dobbiamo preparare le riforme, che il governo non potrà fare. Perché neanche Draghi è tenuto alle cose impossibili. Come una vera riforma fiscale». Mentre sul fronte delle entrate fiscali spiega: «O recuperiamo subito almeno un terzo dell'evasione fiscale, o abbiamo davanti un altro colpo allo Stato sociale». (ANSA).