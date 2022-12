Perché in un suo editoriale ha stigmatizzato questa sentenza?

Non rispetta l’articolo 27 della Carta costituzionale?

Però alcuni giuristi sostengono che l’ergastolo dato a Benno, quindi diverso da quello ostativo, un giorno gli permetterà di uscire dal carcere.

Lei ha contestato nel suo articolo anche la pena accessoria dell’isolamento diurno inflitto a Benno.

Tra le varie pene accessorie anche la pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia e l’affissione al Comune di Bolzano. Sono tutte previsioni del codice Rocco, del periodo fascista. Non sarebbe il caso di fare una modifica legislativa?

Tornando all’ergastolo ostativo, esponenti dell’Antimafia dicono che sarebbe in pericolo la sicurezza se gli ostativi tornassero liberi.

Però ora il Governo di centrodestra...

Dicevo che a questo Governo non è piaciuta la decisione della Consulta che lo ha dichiarato incostituzionale e Meloni spera che il Parlamento renda ancora più stringenti i paletti.

Rimanendo in tema di carcere, il Dubbio ha lanciato un appello per fermare i suicidi in carcere. Lo firma?

Ma come lo si fa? Costruendo nuove carceri, depenalizzando, o altro?

Prego.

Quindi è d’accordo col Ministro Nordio che ripete sempre: “Noi abbiamo un sistema giudiziario schizofrenico: da un lato un codice di procedura penale, firmato da una Medaglia d'argento al valor militare per aver preso parte alla Guerra di Liberazione (Giuliano Vassalli, ndr), saccheggiato e demolito perché incompatibile con la Costituzione. Dall'altro un codice penale che è del 1930, firmato da Benito Mussolini e dal Re, che gode di ancora di ottima salute”.

Nordio dice pure ‘carcere come extrema ratio’ e ‘depenalizzazioni’. Però il partito che lo ha fatto eleggere non sembra essere d’accordo.

, reo confesso dell’omicidio dei suoi genitori, è stato condannato all’ergastolo . Questa decisione del Tribunale di Bolzano ha suscitato una forte critica da parte di. Ne parliamo direttamente con lui.Questo non è il mio primo articolo sul tema. A mio parere, in generale, l’ergastolo è in contrasto con la nostra Costituzione. Quest’ultima per me non è il Vangelo, però lo è per gli italiani: per cui, se vogliamo rispettarla, non possiamo comminare la pena dell’ergastolo che, in quanto tale, non ha una funzione emendativa.Se uno sta in galera finché non muore, che cavolo vuol dire emendarsi? Mi sembra semplice il concetto. Eppure nessuno dice niente. Non solo, Governi passati hanno introdotto nel nostro ordinamento l’ergastolo ostativo. Esso significa isolamento perenne, l’impossibilità di leggere, di scrivere, di fare qualsiasi cosa. Siamo in presenza di una vera e propria tortura. Tutto questo è in contrasto non solo con lo spirito umanitario che dovrebbe appartenere a tutti ma anche con la legge, con quella più importante che è la Costituzione.Non è detto. Intanto ha l’ergastolo che è un fine pena mai. Poi dipenderà dal suo percorso in carcere la possibilità di tornare libero. Intanto si è beccato quella pena.L’isolamento è una stupidaggine, un’altra forma di gratuita tortura. Che cazzo vuol dire isolarlo? Allora diamogli pure due calci nel culo appena si sveglia la mattina. Non so come si faccia a ragionare così!Non devono esistere le pene accessorie. Punto. Vogliamo prevedere pure delle scosse elettriche al cervello, già che ci siamo? Siamo fuori dalla logica.Ma lo dicono loro! Il reato di mafia è un reato come tutti gli altri reati gravi. Non possono esistere reati speciali che vanno puniti con un supplemento di pena rispetto a quelli normali. Ma le sembra una cosa umana infliggere l’ergastolo ostativo? Ma siamo impazziti?Non c’entra il Governo di centrodestra, perché era così anche fino a quindici giorni fa.Mica sono obbligato ad essere d’accordo con la Meloni.Certo. Proprio qualche giorno fa anche io mi sono rivolto alla Meloni affinché renda le nostre carceri degne di un Paese civile.Si può fare tutto. Rendere le carceri più vivibili dal punto di vista architettonico e non contrarie allo spirito di umanità. Soprattutto poi bisognerebbe evitare di approfittare del carcere. Faccio un esempio.Se lei mi insulta sul giornale, io la querelo e lei rischia la galera. Ma le sembra normale? Esistono anche le cause civili. Sempre si dice ‘galera, galera, galera’. Basta invocare sempre la galera. Il problema è che nel nostro sistema vige ancora un codice fascista. Questo è il guaio.Ha ragione Nordio.Nordio dovrà convincere il Presidente del Consiglio e gli altri Ministri che occorre procedere in questo senso.