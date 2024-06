Usare tutti gli strumenti a disposizione ed occupare ogni spazio possibile: questa la strategia decisa sabato durante il Comitato direttivo centrale da una compatta Associazione nazionale magistrati per contrastare il ddl costituzionale di riforma della separazione delle carriere, del Consiglio superiore della magistratura, dell’Alta Corte disciplinare.

Fonti parlamentari ci dicono che sarebbe confermato l’inizio dell’iter di discussione alla Camera dei Deputati, ma si chiarirà tutto nell’Ufficio di presidenza che dovrebbe tenersi in settimana. Intanto le toghe non restano a guardare e si preparano alla maratona perché, come è noto, ci sarà prima un lungo iter parlamentare da seguire e poi molto probabilmente un referendum. E in tutto questo tempo occorre essere presenti in modi diversi. Innanzitutto con una o più giornate di astensione dall’attività giudiziaria per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della riforma.

Dunque lo sciopero o meglio gli scioperi si faranno, ma distribuiti nei mesi. E poi, come rilanciato inizialmente da AreaDg, la partecipazione ad eventuali iniziative di comitati referendari, eventualmente con costituzionalisti e giuristi, con l’obiettivo di bocciare tutte e tre le modifiche costituzionali. Su questa proposta sabato mattina avevano all’inizio raccolto qualche perplessità dagli altri gruppi associativi; l’obiezione comune era che, essendo i referendum lontani dal venire, non avrebbe avuto senso metterla ora nero su bianco.

Ma poi, dopo alcune interlocuzioni tra i big delle correnti, si è capito che i comitati per il No non lavorano soltanto nelle settimane della campagna referendaria per occupare gli spazi istituzionali previsti per il dibattito, bensì svolgono un’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica durante tutto l’itinerario di formazione di una legge. Ad esempio, sono già nati dei comitati per il No al premierato, come quello dell’Anpi. Quindi si è presa consapevolezza che l’Anm potrebbe avere un ruolo di protagonista facendosi promotore di un comitato aperto a tutte le forze politiche associative sindacali che si riconoscono nella battaglia «per la difesa della Costituzione», attraverso il contrasto alla riforma dell’ordinamento giudiziario, così come pensata dal ministro della Giustizia e dal Governo.

Le altre iniziative messe in campo saranno quelle di rafforzare la comunicazione, «senza usare slogan» e non disturbando Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Licio Gelli, ha detto il leader dell’Anm Giuseppe Santalucia. Poi dibattiti sul territorio e una manifestazione nazionale. Il tutto intrecciando gli argomenti giuridici a quelli meramente politici: come a dire che l’unione dialettica fa la forza, sia dentro che fuori il Parlamento, dove sicuramente gli esponenti del “sindacato” delle toghe saranno chiamati in audizione. Il duplice obiettivo è quello di mettere in evidenza le criticità meramente tecniche della riforma ma anche far emergere le argomentazioni politiche sottese alla riforma, ossia ridurre se non eliminare del tutto il controllo della magistratura sull’attività politico-amministrativa.

Intanto oggi è arrivato il duro attacco dell’Ucpi alla mozione dell’Anm: «L’Associazione nazionale magistrati – scrive la Giunta guidata da Francesco Petrelli - lancia apertamente la propria sfida al Parlamento e sceglie la strada di una aperta politicizzazione della sua azione. Si potrebbe dire che il potere giudiziario abbia gettato la maschera, contrapponendosi apertamente a quello legislativo, se non fosse che è evidente a tutti da almeno trent’anni che nessuna riforma possa essere portata a termine in questo Paese senza il consenso della magistratura. Un potere che domina indisturbato il proscenio della nostra democrazia ben oltre le competenze e le funzioni che sono state attribuite dal Costituente alla magistratura».

Gli ha replicato Ciccio Zaccaro, Segretario di AreaDg: l’Ucpi «si indigna per la mobilitazione della Anm per ristabilire la verità sulla inutile ed anzi dannosa riforma della magistratura promossa dal governo. Non posso credere che l’avvocatura italiana si preoccupi di questo e non del fallimento della difesa dei non abbienti, delle pene spropositate per i reati di strada, per il disciplinare a carico del magistrato che preferisce mettere un cittadino ai domiciliari invece che in galera, per i tempi della giustizia civile che pare tornino ad allungarsi».

L’atmosfera tra avvocatura e magistratura è tesa, come non lo era da decenni. Come abbiamo potuto appurare frequentando i corridoi della cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio, ma anche raccogliendo le testimonianze al Cdc di sabato, tra i vari aspetti critici sollevati dalla magistratura c’è proprio un profondo senso di delusione e sconforto nei confronti dei legali. Le toghe, infatti, sostengono che l’avvocatura non riesce a capire che un pm separato è un danno per tutti a partire dai difensori e dai diritti dei loro assistiti e che questa riforma finirebbe per creare una figura di pubblico ministero completamente alienato dalla cultura delle garanzie e del giusto processo.

Il presidente Santalucia, comunque, rispondendo indirettamente anche al sostituto procuratore di Bologna Nicola Scalabrini che aveva annunciato di non volere più partecipare ai dibattiti organizzati dai Coa, ha detto: «Non possiamo disertare i confronti pubblici» e anche nella mozione finale è ribadita la necessità di un confronto con l’avvocatura. Ha poi accennato al percorso parallelo che potrebbe avere una riforma che inserisca l’avvocato in Costituzione, come richiesto dal Cnf: «Non si illudano gli avvocati che mettendo la parola “avvocato” in Costituzione in questo contesto, con questa riforma possano potenziare la loro essenziale funzione che vive all’interno di una giurisdizione autonoma e indipendente, che è condizione anche per la loro indipendenza».