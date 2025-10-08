Il Plenum del Csm ha scelto Rosa Volpe per ricoprire il ruolo di procuratore della Repubblica di Firenze. La decisione, maturata al termine di una breve discussione (18 voti contro 13), ha visto prevalere il profilo di Volpe su quello di Alberto Liguori, attuale procuratore di Civitavecchia, grazie all’esperienza consolidata in diversi incarichi sul territorio nazionale e alla competenza maturata in anni di servizio relativamente al ruolo di inquirente.

Rosa Volpe, nominata magistrato con decreto ministeriale il 30 aprile 1986, ha iniziato la carriera come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi il 4 dicembre 1987, per poi passare alla Pretura di Salerno il 21 ottobre 1989. Il 10 ottobre 1994 è stata assegnata come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, incarico che le ha permesso di approfondire le proprie competenze in ambito penale e procedurale. Dal 4 giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, mentre dal 4 giugno 2023 è stata sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Attualmente è procuratore generale di Napoli.