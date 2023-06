«Il caso Bibbiano dopo l’assoluzione di Foti? C’è un dato di fatto: tutti i fascicoli, salvo uno, per abusi sessuali istruiti a carico dei genitori e usati come presupposto per l’affidamento dei minori sono stati archiviati: ciò dimostra la correttezza delle indagini e la genuinità dei dati probatori acquisiti nell’inchiesta». Lo dice il procuratore di Reggio Emilia, Gaetano Paci, in un'intervista al Corriere della Sera.

«Come ha detto la procuratrice generale di Bologna Lucia Musti attenderemo le motivazioni della sentenza per valutare il convincimento della Corte con cui è stato riformato il provvedimento di primo grado. Ma un dato bisogna evidenziarlo già da ora» cioè «l'assoluzione per entrambi i reati è ai sensi del secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedura penale che dà la facoltà al giudice di pronunciarla quando, pur ritenendo sussistente la prova dei fatti, questa non è ritenuta completa o univoca».