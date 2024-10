I giudici del processo Angeli e Demoni hanno rigettato la questione di legittimità sollevata dalla procura di Reggio Emilia sull’abolizione dell’abuso d’ufficio. Fallisce, dunque, il primo assalto ufficiale al ddl Nordio, che aveva portato, tra le altre cose, alla cancellazione dell’articolo 323 del codice penale. La Corte presieduta da Sarah Iusto ha dunque assolto gli imputati accusati di abuso d’ufficio, cancellando dal processo quattro capi d’imputazione. Finisce qui, pertanto, il processo all’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (difeso da Vittorio Manes e Giovanni Tarquini), mostrificato da politica e media e trasformato in “ladro di bambini” pur non avendo nulla a che fare con i capi d’imputazione che hanno dato vita al processo mediatico. Erano state le difese a spiegare in aula i motivi che impedivano l’accoglimento della richiesta.

«È una questione politica, niente di più», aveva evidenziato Oliviero Mazza, legale, insieme a Rossella Ognibene, dell’ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza Federica Anghinolfi, stroncando dunque il tentativo della procura di Reggio Emilia di portare l’abrogazione dell’abuso d’ufficio davanti alla Corte costituzionale. Un tentativo che la pm Valentina Salvi, titolare dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti, aveva fatto con una istanza che rappresentava il primo tentativo di riportare in vita il reato, abrogato ad agosto scorso. In aula il professor Manes aveva parlato di «funambolismo giuridico» : la procura, infatti, chiedeva alla Corte costituzionale «di fare qualcosa che la Corte non può fare» e di scavalcare persino la legge istitutiva della stessa Consulta, che non consente di sindacare il merito della singola scelta politica.

L’abolizione dell’abuso d’ufficio, infatti, è frutto di una «discrezionalità politica», che nessuno può chiedere di giudicare, almeno sulla base del modello che i costituenti si sono dati. Rispetto alla richiesta di un intervento ablativo che avrebbe l’effetto di far “rivivere” una norma penale anteriore sfavorevole, la Consulta stessa ha sottolineato che «l’adozione di pronunce con effetti in malam partem in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Costituzione»; le scelte di politica criminalespettano al legislatore e «non esistendo imperativi costituzionali di ricorso alla sanzione penale, resta precluso alla Corte di sostituirsi al legislatore, che resta l’unico referente legittimato a compiere scelte ( politiche) di criminalizzazione».

Secondo Manes, l’intento della pm sarebbe stato quello «di proporre il proprio, personale e soggettivo progetto di politica criminale al posto di quello del legislatore, evocando fattispecie comparative del tutto eterogenee, attraverso un esperimento di bricolage giuridico». Così come ricordato dalla Consulta, non c’è un obbligo costituzionale di incriminazione. «Laddove il privato subisca un danno derivante dalla condotta del pubblico ufficiale ( come ipotizzato dal pm) potrà (continuare ad) azionare le ordinarie azioni civilistiche ex artt. 2043 o 2049 c. c., ovvero contrastare misure amministrative avanti al Tar: il cittadino, cioè, potrà comunque far valere i propri diritti e interessi, seppure in sedi diverse da quella penale. Ciò non significa che venga sottratto o impedito il diritto di difesa - sottolinea Manes -. L’eliminazione della rilevanza penale di un fatto illecito non elide la tutela che l’ordinamento attribuisce al danneggiato, il quale può continuare a far valere i medesimi diritti».

La contestazione più forte riguarda il presunto contrasto con gli obblighi sovranazionali e, dunque, con l’articolo 117. Tuttavia, afferma Manes, nessuna norma sovranazionale o eurounitaria impone l’obbligo di incriminare tale condotta. Le convenzioni internazionali, come quella di Merida, richiedono solo misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, senza obblighi penali specifici. Inoltre, la nuova norma sul peculato per distrazione copre eventuali vuoti lasciati dall'abrogazione, rispettando i requisiti europei per la protezione degli interessi finanziari. Inoltre, l’abuso d’ufficio era già limitato nella sua applicazione prima dell’abrogazione.

Infine, la nuova norma introdotta al posto dell’abuso d’ufficio - il peculato per distrazione - colma quel possibile vuoto di tutela, rispettando i requisiti imposti dall’Ue per la protezione degli interessi finanziari. Dal canto suo, Mazza ha sottolineato che la reviviscenza dell’abuso d’ufficio è già stata esclusa dalla Corte costituzione (sent. cost. n. 8 del 2022). La questione sarebbe dunque irrilevante: anche a voler ipotizzare un accoglimento della stessa, «la giurisprudenza costituzionale è comunque

orientata ad escludere gli effetti sul processo in corso. Se invierete gli atti alla Corte lo farete per una questione teorica. E noi dovremmo rinviare la definizione di questo processo per una questione teorica?». Da qui la richiesta di assolvere gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, «con la preghiera di non aggiungere la parola “più”, perché non serve».