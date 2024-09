L’assalto all’abrogazione dell’abuso d’ufficio parte da Reggio Emilia. Con la richiesta, depositata dalla pm Valentina Salvi nel processo sui presunti affidi illeciti “Angeli e Demoni”, di sollevare la questione di costituzionalità. Secondo il pubblico ministero, la nuova norma, che cancella l’articolo 323 del codice penale, sarebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, con l’articolo 24, in quanto lascerebbe i cittadini privi di tutela di fronte alle condotte abusive dei pubblici ufficiali, e con l’articolo 117, secondo cui la potestà legislativa deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il collegio, che sul punto dovrebbero pronunciarsi il 16 settembre, dovrà innanzitutto valutare la rilevanza della questione nel “processo Bibbiano”. Sono quattro le contestazioni di abuso d’ufficio in questo procedimento: qualora venisse pronunciata una sentenza di non luogo a procedere sparirebbero, dunque, i capi 17, 83, 85 e 94. La presenza di tali accuse, per la procura, rende, dunque, la questione dirimente. Una convinzione che, però, è stata fortemente messa in discussione dagli avvocati Giovanni Tarquini, difensore del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, e Oliviero Mazza, difensore, insieme a Rossella Ognibene, dell’ex responsabile dei servizi sociali dell’Unione della val d’Enza Federica Anghinolfi.

Tarquini ha evidenziato che, indipendentemente dalle osservazioni in merito alla presunta illegittimità costituzionale della norma, la questione non avrebbe alcuna rilevanza, sulla base degli articoli 2, comma 2 del codice penale e 25, comma 2 della Costituzione. Il primo, infatti, in ragione della successione della legge penale nel tempo, stabilisce che se un fatto non è più previsto come reato, cessa l’esecuzione ed ogni effetto penale della condanna. Il secondo, invece, disciplina il principio di legalità delle pene il quale si articola nei principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività.

Nessuno, dunque, può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Un eventuale accoglimento della questione da parte della Consulta, con reviviscenza della norma abrogata il 9 agosto scorso, secondo Tarquini non avrebbe dunque effetto nel processo in questione. Mazza ha citato l’unico precedente, la sentenza numero 5 del 2014, che ha riportato in vita la fattispecie della “associazione paramilitare”. In quel caso, però, il dibattito non riguardava il merito della norma, ma il procedimento legislativo: l’abrogazione fu cancellata per eccesso di delega. Si trattava, dunque, di una norma radicalmente non valida.

Nonostante ciò, la Corte di Cassazione, chiamata nel 2016 a pronunciarsi sul tema della reviviscenza, ha applicato proprio l’articolo 2 comma 2 del codice penale, “salvando” dunque gli effetti più favorevoli che nel frattempo erano scaturiti dall’abrogazione di quella norma. Il punto, secondo Mazza, è, dunque, la rilevanza della questione di legittimità nel processo sugli affidi, dal momento che un eventuale accoglimento della Consulta introdurrebbe una retroattività sfavorevole. Il che non sarebbe possibile per due questioni: in primo luogo, la Corte costituzionale non avrebbe questo potere, essendo la materia coperta da riserva assoluta di legge; inoltre, qualora anche accadesse, la sentenza non potrebbe avere gli effetti tipici retroattivi perché entrerebbe in contrasto con l’articolo 25 comma 2 della stessa Costituzione.

Nel merito, ha aggiunto Mazza, non esisterebbe un vuoto di tutela, dal momento che quella penale sostanziale non è l’unica tutela possibile: la condotta del pubblico ufficiale può essere, infatti, sindacata anche in sede amministrativa, da una giurisdizione ad hoc. Da qui la richiesta, da parte degli avvocati, di assoluzione per i capi relativi all’abuso d’ufficio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Rimane la discussione sulla violazione dell’articolo 117, di cui tanto si è dibattuto nei mesi precedenti. Un punto sul quale era stato lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio a “rassicurare” tutti: a seguito di un Consiglio Ue dei 27 svoltosi a giugno scorso, infatti, il guardasigilli aveva chiarito che «la Presidenza ha accolto la nostra proposta di rendere facoltativo, e non più obbligatorio, il mantenimento di questo reato». Un via libera dall’Europa, dunque, «chiaro e definitivo. E ora spero che questo argomento non venga più sollevato».