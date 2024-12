La Corte d'Assise di Venezia ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta per l'omicidio, il sequestro e l'occultamento di cadavere di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò. I giudici hanno escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking contestate dalla Procura a Filippo Turetta. Riconosciuta invece quella della premeditazione.

“È stata fatta giustizia, la rispetto. Abbiamo perso tutti come società, la violenza di genere non si combatte con le pene ma con la prevenzione. Come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri”, è il primo commento di Gino Cecchettin dopo la lettura della sentenza. Poco prima dell’ultima udienza, Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, si è avvicinato al suo banco e gli ha stretto la mano. Un gesto che arriva dopo le polemiche nate a seguito dell’arringa dell'avvocato, che per papà Gino aveva umiliato la memoria di Giulia. La stretta di mano è stata replicata anche con la nonna, la signora Carla Gatto. “La capisco umanamente, ma il mio lavoro non è facile”, le parole pronunciate a bassa voce dal legale Caruso.

Per la seconda volta, dopo il 25 ottobre, quando l'imputato è stato interrogato per ore, senza mai incrociare lo sguardo dell'uomo a cui ha ucciso la figlia, i due sono rimasti nella stessa piccola aula, a pochi passi di distanza. Turetta in prima fila, tra i suoi difensori, mentre Gino Cecchettin dalla parte opposta, in seconda fila. Presenti all’udienza come parti civili anche lo zio paterno Alessio e la nonna Carla Gatto, assenti in aula (come per tutto il processo) i fratelli Elena e Davide. Nessuna replica da parte del pm e delle parti, l'imputato non ha fatto dichiarazioni spontanee prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio per decidere la sentenza.

Il processo di primo grado è stato rapidissimo: cominciato il 23 settembre davanti alla Corte d'Assise di Venezia, si è arrivati all’epilogo in sole 5 udienze. La difesa dell'imputato aveva rinunciato a testimoni e consulenti. Tra molte indecisioni, il 25 ottobre Turetta aveva ribadito in aula di avere ucciso Giulia. Nella sua requisitoria del 25 novembre, il pm Andrea Petroni aveva chiesto l'ergastolo, la difesa che non venissimo riconosciute le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dello stalking.

Per la difesa, l'ergastolo è “inumano”, per l'accusa invece è l'unica condanna possibile per chi ha architettato di uccidere e nascondere la vittima, e poi di fuggire. Per il pm, il delitto “è l'ultimo atto del controllo” esercitato sull'ex fidanzata, laureanda in Ingegneria biomedica. L'azione dell'imputato è “manipolatoria”: incalza la compagna di studi, gioca sui sensi di colpa, invia decine e decine di messaggi al giorno alla coetanea, minaccia il suicidio come forma di “ricatto”.

Dall’aggressione all’arresto, tutte le tappe

La scomparsa. Il 12 novembre 2023 alle 13 e 30 Gino Ceccchettin si presenta dai carabinieri di Vigonovo, dove vive, per denunciare la scomparsa della figlia Giulia di 22 anni perché non è rincasata dopo essere uscita la sera prima con l'ex fidanzato Filippo Turetta. Il suo telefono è spento e viene subito escluso un allontanamento volontario perché di lì a pochi giorni ha in programma la discussione della sua tesi di laurea in ingegneria biomedica. Il padre scrive nella denuncia che Davide ed Elena, fratello e sorella di Giulia, gli hanno riferito che la ragazza era andata al centro commerciale “Nave de Vero” assieme a Turetta per comprare il vestito per il giorno che segnerà il coronamento dei suoi studi.

I genitori del giovane riferiscono che il figlio gli aveva comunicato via whatsapp che non sarebbe tornato a casa per cena. Dalle indagini, si scoprirà che il giorno prima Giulia aveva proposto un incontro ma chiarendo a Filippo che lui non avrebbe dovuto tormentarla con le domande su Erik, un ragazzo di Reggio Emilia che aveva conosciuto alla scuola per diventare illustratrice.

Il ritrovamento. Sabato 18 novembre il corpo di Giulia, straziato da 75 ferite provocate da un coltello, viene trovato alle 11 e 30 del mattino dai cani di due volontari della Protezione Civile. Era nascosto da sacchi neri in un anfratto roccioso a Piancavallo, una frazione del Comune di Aviano, in provincia di Pordenone, lungo la strada turistica del Pian delle More. Accanto a lei c'è un libro per bambini che poi si saprà essere un regalo per Giulia da parte di Filippo, rifiutato dalla ragazza durante l'ultima lite.

L'arresto. Alle 22 e 36 dello stesso giorno la Grande Punto di Turetta, sul quale pende un mandato di arresto europeo, viene fermata da una pattuglia tedesca sull'autostrada A9 a Duerremberg, in direzione Monaco. L'auto è in sosta sulla corsia di emergenza. Filippo Turetta si avvicina ai poliziotti tedeschi alzando le mani e confessando di avere ucciso Giulia Cecchettin.

L'interrogatorio. Il primo dicembre, nel carcere di Montorio, a Verona, Turetta confessa l'omicidio al pm Andrea Petroni. "Abbiamo iniziato a discutere. Mi ha detto che ero troppo dipendente, troppo appiccicoso. Voleva andare avanti, si stava creando nuove relazioni, sentiva un altro ragazzo. Ho urlato che non era giusto, che avevo bisogno di lei, che mi sarei suicidato. E' scesa dalla macchina urlandomi di lasciarla in pace. Pochi minuti dopo l'ho accoltellata. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me. Si proteggeva con le braccia dove la stavo colpendo".

Le fasi dell'aggressione. Dalla ricostruzione degli inquirenti, emerge che i due ragazzi hanno cenato nel centro commerciale e ci sono rimasti fino a poco prima delle 23. Poco dopo, nel parcheggio vicino all'asilo di Vigonovo, distante 150 metri dalla casa dei Cecchettin, c'è la prima aggressione. Giulia cerca di scappare uscendo dalla macchina, Filippo l'afferra e l'accoltella, poi la zittisce e immobilizza con un nastro adesivo. La seconda fase avviene nel tragitto in auto verso la zona industriale di Fossò, come documentato dalle telecamere di un'azienda. La vittima riesce a fuggire ma alle 23 e 40, dopo una breve corsa, viene raggiunta da Turetta che le si avventa addosso colpendola di nuovo. Dieci minuti dopo lui risale in auto col corpo della fidanzata e inizia la fuga di mille chilometri.