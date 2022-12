PHOTO



«Le condizioni in cui vivono più di un migliaio di persone nel campo profughi di Lipa sono disumane»: così gli europarlamentari del partito democratico Brando Benifei, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Majorino che compongono la delegazione che dal 29 gennaio al primo febbraio è in missione in Croazia e Bosnia e che oggi si è recata presso il campo profughi di Lipa con i volontari della Croce Rossa, Caritas e Ipsia. [video width="362" height="640" mp4="https://euwp05.newsmemory.com/ildubbio/news/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Video-Bartolo.mp4"][/video] «Le tende sono poco riscaldate - continuano gli europarlamentari - l’acqua è scarsa e i servizi igienici limitati di numero. Non consentiremo che si faccia finta di niente perché il nostro dovere è anche quello di stare dalla parte degli ultimi». «Dopo il respingimento di ieri da parte della polizia croata che, su suolo europeo, ci ha impedito di fare il nostro lavoro, oggi siamo nel campo profughi di Lipa a testimoniare come vivono i migranti. E faremo di tutto perché si cambi politica, strategia e approccio. L’Europa non può consentire un simile trattamento contrario ai valori di umanità su cui dovrebbe fondarsi la nostra Unione», concludono gli europarlamentari.