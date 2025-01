L'inchiesta ha preso il via dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, che ha fornito registrazioni di conversazioni con il compagno della Santanchè e ha raccontato di aver lavorato regolarmente dal marzo 2020 al novembre 2021, nonostante risultasse formalmente in cassa integrazione a zero ore. Un sistema che, secondo le accuse, sarebbe stato applicato a sei ex dipendenti di Visibilia Editore e ad altri sei di Visibilia Concessionaria. La senatrice di Fratelli d'Italia, nei mesi scorsi, ha respinto le contestazioni difendendosi in Parlamento.