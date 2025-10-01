Il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, ha firmato il decreto che dispone la nuova composizione delle commissione di Palazzo Bachelet. La novità sta nel fatto che il consigliere laico Felice Giuffrè, esponente di Fratelli d'Italia, guiderà la quinta commissione che decide le nomine direttive e semi-direttive dei magistrati.

FABIO PINELLI VICEPRESIDENTE CSM (IMAGOECONOMICA)

La prima commissione sarà composta da Michele Forziati (presidente), Roberto Romboli (vicepresidente), Isabella Bertolini; Bernadette Nicotra, Tullio Morello, Maria Luisa Mazzola.

Nella seconda commissione ci saranno Paola D'Ovidio (presidente), Roberto Romboli (vicepresidente), Roberto Fontana, Marcello Basilico, Felice Giuffrè e Antonino Laganà.

La terza commissione sarà invece diretta da Marcello Basilico (presidente), con Isabella Bertolini (vicepresidente), Tullio Morello, Maria Luisa Mazzola, Roberto D'Auria e Daniela Bianchini.

In quarta commissione Mariafrancesca Abenavoli (presidente), Claudia Eccher (vicepresidente), Andrea Mirenda, Michele Papa, Maria Vittoria Marchianò e Roberto D'Auria.

La quinta commissione sarà composta da Felice Giuffrè (presidente), Maurizio Carbone (vicepresidente), Domenica Miele, Enrico Aimi, Eligio Paolini e Marco Bisogni.

In sesta, Antonello Cosentino (presidente), Michele Papa (vicepresidente), Bernadette Nicotra, Edoardo Cilenti e Antonino Laganà.

In settima commissione ci saranno Claudia Eccher (presidente), Roberto Fontana (vicepresidente), Michele Forziati, Dario Scaletta, Mariafrancesca Abenavoli ed Ernesto Carbone.

In ottava, Eligio Paolini (presidente), Daniela Bianchini (vicepresidente), Andrea Mirenda, Genantonio Chiarelli, Dario Scaletta ed Ernesto Carbone.

In nona, Edoardo Cilenti (presidente), Enrico Aimi (vicepresidente), Roberto Romboli, Domenica Miele, Antonello Cosentino e Marco Bisogni.