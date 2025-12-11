Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato una serie di importanti nomine ai vertici di procure, tribunali e corti italiane, con un voto caratterizzato in larga parte dall’unanimità. A guidare il nuovo pacchetto di designazioni è la nomina di Antonio Laronga a procuratore di Terni, scelta che ha raccolto l’accordo unanime di tutti i componenti del Csm.

Nel corso del pomeriggio di ieri, il plenum ha dato il via libera – sempre all’unanimità – ad altre sei nomine: Marta D’Eramo è la nuova presidente del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, mentre Simonetta Mancini guiderà il Tribunale per i Minorenni di Campobasso. A Brescia, la Presidenza del Tribunale per i Minorenni è affidata a Laura D’Urbino. Per quanto riguarda la giurisdizione ordinaria, la magistrata Antonia Pappalardo è stata nominata presidente di Sezione penale della Corte di Appello di Palermo, mentre Giulia Maisano assume la presidenza della Sezione civile del Tribunale di Palermo. A Milano, nel settore penale, è stato designato Roberto Spanò come nuovo presidente di sezione.

La tornata mattutina del plenum ha confermato lo stesso orientamento: all’unanimità è stata votata Paola Ortolan come nuova presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano. Più articolata, invece, la votazione per la Presidenza della Sezione penale della Corte di Appello di Bologna, assegnata a Enrico Saracini con 14 voti, superando la proposta A che sosteneva Paola Losavio, destinataria di 12 voti, con 3 astensioni.