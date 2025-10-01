Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha dato il via libera all'unanimità a una serie di importanti nomine ai vertici di Procure e Tribunali.

La nomina di maggior rilievo è quella di Cesare Parodi, attuale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), che è stato designato come nuovo Capo della Procura di Alessandria. Fino ad oggi, Parodi ha ricoperto l'incarico di procuratore aggiunto a Torino.

Tra le altre nomine votate all'unanimità nel Plenum di Palazzo Bachelet figurano, Ilaria Calò (procuratrice aggiunta a Roma) alla guida della Procura di Vercelli e Pierfilippo Mazzagreco come nuovo Presidente del Tribunale di Fermo.

Inoltre, nel corso della mattinata è stato eletto quale componente titolare della sezione disciplinare il consigliere laico Daniele Porena, che sostituisce il componente laico Roberto Romboli.

Proposte di nomina in Cassazione e Tribunali Minori

La Quinta Commissione del CSM ha deliberato di proporre all'unanimità (salvo astensioni ove indicate) al Plenum le seguenti nomine: Roberto Sparagna come nuovo Procuratore Aggiunto di Torino (all'unanimità).; Alessandra Puglisi come nuovo Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo (all'unanimità).

Sempre all'unanimità sono stati proposti come presidenti di sezione della Corte di Cassazione-settore penale Filippo Casa, Aldo Aceto e Massimo Ricciarelli.

La Quinta Commissione del Csm ha deliberato di proporre all'unanimità al plenum come nuovi presidenti di Sezione della Corte di Cassazione-settore civile Margherita Maria Leone, Mauro Di Marzio, Chiara Graziosi (astenuti Carbone E. e Miele), Giulia Iofrida, Annalisa Di Paolantonio, Francesco Maria Cirillo, Roberta Maria Consolata Crucitti, Enzo Vincenti e Irene Tricomi.