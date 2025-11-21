PHOTO
DOMENICO AIROMA
Le nuove nomine decise dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura segnano un passaggio rilevante nell’organizzazione degli uffici giudiziari italiani. I componenti della Commissione hanno infatti approvato all’unanimità la proposta di designare Domenico Airoma come nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
La stessa Commissione ha indicato, sempre con voto unanime, Stefano Mogini come nuovo presidente aggiunto della Corte di Cassazione, una delle funzioni apicali dell’ordinamento giudiziario.
Le altre proposte della Commissione
Nel pacchetto di nomine approvate figurano anche tre designazioni per ruoli di vertice negli uffici giudicanti: Elvira Bellantoni, proposta come presidente di Sezione della Corte d’Appello di Napoli, settore civile; Antonia Pappalardo, indicata come presidente di Sezione della Corte d’Appello di Palermo, settore penale; Barbara Di Tonto, proposta come presidente di Sezione del Tribunale di Nola, settore civile.
In tutti i casi, la Quinta Commissione ha espresso un voto unanime, riconoscendo ai candidati i requisiti professionali, curricolari e di esperienza richiesti per gli incarichi.
Il passaggio finale in plenum
Le proposte verranno ora trasmesse al plenum del Csm, che sarà chiamato a deliberare in via definitiva. Solo dopo il voto conclusivo le nomine diventeranno operative, consentendo ai magistrati designati di assumere formalmente le rispettive funzioni.