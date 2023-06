È stata aggiornata al 26 giugno l'udienza d'appello bis ad Alfredo Cospito. In quella data, dopo eventuali repliche delle parti, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di condanna all'ergastolo arrivata dalla procura generale per l'anarchico. Al centro del procedimento il ricalcolo della pena per uno degli episodi contestati alla presunta organizzazione Fai-Fri, ovvero l'attentato del 2 giugno 2006 contro la scuola Allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Nel processo è imputata anche Anna Beniamino per la quale il pg ha chiesto 27 anni di carcere.

“Confidiamo che questa Corte mantenga la stessa linea interpretativa della precedente che lo scorso dicembre aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale e inviato gli atti alla Consulta - ha detto l'avvocato Flavio Rossi Albertini, del collegio difensivo di Alfredo Cospito, lasciando la Corte d'appello - Ciò consentirebbe di ritenere sussistente l'attenuante della lieve entità del fatto e il giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata scongiurando la pena dell'ergastolo”.

Ergastolo e isolamento diurno per 12 mesi è la pena richiesta dal procuratore generale di Torino. “Non è una richiesta fatta a cuor leggero, senza ponderazione e senza sofferenza una certa dose di sofferenza umana - ha osservato Saluzzo - e vi posso assicurare che l'atteggiamento della procura generale non è di vendetta dello Stato nei confronti di Cospito: lo Stato non ha nulla di chi cui vendicarsi contro Cospito, lo Stato non si vendica nei confronti di alcuno, il rappresentante dello Stato che in questo caso è la procura generale non ha atteggiamenti pre concetti, l'unica valutazione è sui fatti”.

Richiamando il pronunciamento della Corte Costituzionale che, interpellata dai giudici torinesi sull'eccezione di legittimità riguardante la 'lieve entità' lo scorso 18 aprile si era espressa a favore del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti consentendo, quindi, una sentenza alternativa all'ergastolo, il pg ha osservato: “La Corte costituzionale ha aperto la strada alla possibilità di bilanciare attenuanti e aggravanti anche per il reato di strage politica. Ma non siamo qui per fare sconti se non quando gli sconti sono dovuti, fondati e meritati e Cospito non merita nulla”.

“Siamo qui per dire se questo reato è connotato da aspetti di lievità o se invece è un reato ordinario e crediamo di aver dimostrato che non è un reato terra terra, che ha avuto delle connotazioni di particolare gravità che solo per un caso non ha sortito gli effetti che Cospito e Beniamino si prefiggevano - ha detto ancora Saluzzo - in quell'occasione volevano uccidere, dare un segnale, stroncare i giovani che studiavano alla scuola carabinieri di Fossano, volevano infliggere allo Stato un colpo in uno dei suoi gangli essenziali come sono le forze di polizia. Così dimensionato il fatto non offre alcuno spunto per dire che ci sono elementi che lo depotenziano”.