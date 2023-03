41bis

Il Cnb pubblica i pareri relativi ai quesiti formulati dal guardasigilli. Secondo il gruppo di maggioranza, in questo caso la volontà espressa dal detenuto è utilizzata come «strumento di pressione». Ma il Comitato si spacca: per D’Avack «il ricorso all’alimentazione forzata è contrario ai principi bioetici e fondamentali»