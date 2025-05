Si è concluso con quattro condanne il processo d'appello relativo al "Sistema Siracusa", la rete di corruzione giudiziaria al centro di un'indagine condotta dalla procura di Messina. La corte d'appello di Messina ha emesso la sua sentenza, che ha comportato anche alcune assoluzioni e prescrizioni.

La pena di Giuseppe Mineo, ex magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, è stata ridotta a 4 anni. Anche Alessandro Ferraro, condannato a 4 anni e 6 mesi, ha visto accolta la richiesta di concordato. Per entrambi sono state concesse le attenuanti generiche.

Confermata invece la condanna a 2 anni per Denis Verdini, ex senatore di Ala, e a 1 anno e 6 mesi per il giornalista Giuseppe Guastella. L'imprenditore Fabrizio Centofanti è stato assolto, come richiesto dall'accusa. Prescrizioni e assoluzioni sono state disposte anche per Mauro Verace, Gianluca De Micheli, Salvatore Maria Pace e Vincenzo Naso.

Al centro dell'inchiesta, le dichiarazioni degli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, che, a seguito dell'operazione della Guardia di Finanza, avevano portato a nuove indagini. La sentenza di primo grado risale al 27 settembre 2022.