Relativamente alla pubblicazione avvenuta sul quotidiano Il Dubbio dell’1.3.2023 avente titolo “Segregati nella stiva, facevamo a turno per una boccata d’aria”, su richiesta del Ministro dell’Interno Dott. Matteo Piantedosi, si precisa che l'espressione “carico residuale” in tale articolo è stata erroneamente attribuita al Ministro in quanto non è stata mai dal medesimo sostanzialmente pronunciata.

Si precisa in particolare che l’espressione in questione è frutto di autonome rielaborazioni giornalistiche rispetto alle espressioni testualmente pronunciate dal Ministro durante la conferenza stampa in merito ai c.d. “sbarchi selettivi” tenutasi il 5.11.2022 - e che non erano dirette ad attribuire ai migranti irregolari alcuna accezione dispregiativa - e ancor di più si precisa che non è mai stata pronunciata in occasione e con riferimento al naufragio di Cutro.