Il Premio Letteratura per la Giustizia FAI - Il DUBBIO giunge alla sua quinta edizione, confermando il successo ottenuto fin dal suo esordio. Promosso dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana (FAI), dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dal quotidiano Il Dubbio, il concorso è diventato un punto di riferimento per chi desidera esplorare attraverso la scrittura i temi della giustizia, dei diritti e del mondo carcerario.

In queste cinque edizioni, sono state lette e selezionate oltre 300 opere, tra romanzi, racconti brevi e poesie, tutte accomunate da un unico filo conduttore: l’attenzione per i diritti e le questioni legate al sistema giudiziario.

Ogni anno, le storie presentate dai partecipanti spaziano da vicende di vita quotidiana a esperienze personali, arricchendo il panorama narrativo con prospettive diverse e sempre stimolanti. L’edizione 2024/2025 non fa eccezione e si preannuncia altrettanto partecipata e ricca di spunti interessanti.

- Scopri come partecipare: ecco il bando della V Edizione

Una costante è la collaborazione con Bertoni Editore, che ha reso possibile l’editing e la pubblicazione dei quattro romanzi vincitori delle precedenti edizioni. Tra questi, “Una vita come la tua” di Domenico Tomassetti, proposto al Premio Strega 2023, e “Operazione Malta: is JUSTICE justice?” di Sandro Tomassini.

Il regolamento prevede tre categorie: romanzi, racconti brevi e poesie. Le opere devono rispettare i limiti di battute e possono essere inviate fino al 3 gennaio 2025. La partecipazione richiede un piccolo contributo spese di €20,00, ma offre agli autori l’opportunità di vedere le loro opere valutate da una giuria composta da esponenti di spicco del mondo letterario e giudiziario.

Una novità interessante di questa edizione è l'introduzione di un premio speciale promosso dalla FAI, dedicato al tema “L’Avvocato protagonista dell’evoluzione della società”. Questo premio aggiuntivo intende riconoscere l’opera che meglio saprà rappresentare il ruolo dell’avvocatura nel contesto sociale attuale, un aspetto che si rivela sempre più centrale in un mondo in continua evoluzione.

La cerimonia di premiazione si terrà come di consueto durante il Salone del Libro di Torino, dal 15 al 19 maggio 2025, e rappresenterà il culmine di un percorso che, anno dopo anno, vede la letteratura e la giustizia incontrarsi per dare voce a questioni di grande attualità.

Per tutti gli autori interessati, il concorso rappresenta non solo una sfida creativa, ma anche un’occasione per contribuire al dibattito su temi fondamentali per la società di oggi. Le candidature sono ancora aperte, e tutti coloro che desiderano partecipare possono inviare le loro opere in formato elettronico, seguendo le indicazioni riportate sul sito de Il Dubbio: ecco tutti i dettagli nel bando.