Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nel Regno Unito per partecipare al vertice sulla difesa organizzato dal primo ministro Keir Starmer. L’atteso bilaterale tra i due leader è stato anticipato a oggi pomeriggio, come confermato da un funzionario di Downing Street dopo la diffusione delle immagini di un aereo ucraino atterrato a nord di Londra. Al vertice, in programma domani, parteciperanno anche numerosi leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Zelensky apre al dialogo

Dopo le recenti tensioni con il presidente americano Donald Trump, Zelensky ha moderato i toni, ammettendo di comprendere la volontà degli Stati Uniti di dialogare con Putin. Tuttavia, ha ribadito la necessità di un sostegno più forte da parte di Washington: «Gli USA hanno sempre parlato di pace attraverso la forza. Insieme possiamo compiere passi forti contro Putin», ha scritto il presidente ucraino su X.

Zelensky ha poi sottolineato che un cessate il fuoco senza garanzie di sicurezza sarebbe pericoloso per l’Ucraina e ha chiesto una posizione chiara da parte dell’America: «Stiamo combattendo da tre anni e il popolo ucraino deve sapere che l’America è dalla nostra parte».

Nel suo intervento sui social, Zelensky ha evidenziato che l’Europa è disposta a finanziare l’esercito ucraino, ma il ruolo degli USA resta cruciale: «Abbiamo bisogno delle garanzie di sicurezza americane. Una volta definite, potremo parlare di diplomazia con la Russia». Il presidente ucraino ha poi ricordato l’importanza di non ridurre il conflitto a una questione puramente territoriale: «La Russia ha invaso le nostre case e ha ucciso la nostra gente. Non si tratta solo di territori, ma di vite reali».

Orban: «L’UE segua gli USA e apra colloqui diretti con Mosca»

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha proposto che l’Unione Europea avvii un dialogo diretto con la Russia per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina. In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, Orban ha scritto: «L’UE, seguendo l’esempio degli USA, dovrebbe avviare un dialogo diretto con la Russia per un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina». Orban ha inoltre chiesto di evitare di adottare conclusioni scritte sull’Ucraina nel vertice UE del 6 marzo dedicato alla difesa europea, segnalando un possibile blocco ungherese a qualsiasi nuova decisione collettiva sul conflitto.

Rutte: «Zelensky deve ricucire i rapporti con Trump»

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha invitato Zelensky a riaprire il dialogo con Trump, dopo lo scontro alla Casa Bianca. «Credo che tu debba trovare un modo per riparare i tuoi rapporti con Donald Trump e l’amministrazione americana», ha dichiarato Rutte in un’intervista alla BBC.

Secondo il leader della NATO, il sostegno statunitense è fondamentale per garantire la sicurezza dell’Ucraina e un deterioramento dei rapporti con Washington potrebbe rendere ancora più difficile la resistenza contro la Russia.